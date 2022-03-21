İslâm'da içki yasağı

Cahiliye devrinin yırtıcılıkta sırtlanı geçen insanı; buğdaydan, arpadan, darıdan, hurmadan, üzümden, baldan içki üretmiş “Biti”, “Mizr”, “Sükerde” gibi adlarla anılan bu içkiler yıllar boyu birçok kimse tarafından içilmiştir.

İslâm’da içkinin haram kılınması, hicretin dördüncü yılına rastlar. Yasağın, Mekke’nin fethedildiği yıl başladığı bazı kaynaklarda zikredilmişse de bu rivayet zayıftır. Ashaptan ünlü ravi Ebu Hureyre (r.a.), önceleri yalnız puta tapıcıların değil, Müslümanların da içki içtiklerini ve içkinin üç safhada haram kılındığını rivayet etmiştir.

İçki hakkında gelen ilk Ayet-i Kerime, Bakara Suresi’nin 219. ayetidir. Sonra Nisa Suresi’nin 43. Ayet-i Kerimesi gelmiş ve nihayet Maide Suresi’nin 90-91. Ayet-i Kerimeleri ile içki katiyen haram kılınmıştır. Bu ayetlerle yasak edilen yalnız içki değildir, içki yanı sıra kumar, put, falcılık gibi “murdar işler” hep haram kılınmıştır.

İçki hakkında pek çok Hadis-i Şerif vardır. Bunlardan birini nakledelim:

“Her sarhoş edici şey içkidir ve her sarhoş edici içki haramdır.”1

1 Tirmizî, Eşribe,3