"Katilleri hala meçhul"

Bayram Ali Öztürk Hocaefendi, şehadet yıldönümünde dualarla anıldı.

Öztürk Hocaefendi'nin vefatına ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Fener Rum Kilisesi'ni açtığı medreselerle bir kartal gibi kuşatıp, hareket kabiliyetini durduran Mahmud Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği ilim ve dava adamı Bayram Hoca 16 yıl önce İsmailağa’nın mihrabında Allah ve Rasul davasını anlatırken şehid edilmişti." dedi.

'Katilleri hala mechul(!)'

Dr. Şenocak, mesajına Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'yi şehit edenlere ilişkin şu ifadeyi de ekledi: Katilleri hala mechul(!)

Kaynak: Yeni Akit