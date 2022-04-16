Kâbe hasretini dindiren sergi Esenler'de açıldı

Esenler Belediyesi, koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın yaklaşık 30 yıllık bir zaman diliminde yurt içi ve yurt dışından edindiği farklı dönemlere ait Kâbe örtüleri ile eski hac yolculuklarından pek çok hatıranın yer aldığı “Kâbe Örtüleri ve Kâbe Yolunda Hatıralar Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. 300’den fazla eserin yer aldığı sergi, Ramazan ayı sonuna Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde görülebilecek. Sakal-ı Şerif’in de yer aldığı sergide, 1600’lü yıllardan kalma Kâbe örtüsü, ilk kez ziyaretçilerle buluştu. İstanbul halkından Mekke ve Medine’ye gönderilen hediyeler, Surre alayı sandıkları ve bu sandıklara konulan feraşet çantaları gibi birçok nadide eserin yer aldığı sergide, Osmanlı’da her yıl Kâbe örtüsünün gönderilme seremonisi olan Surre alayları, 1900’lü yılların başında Mekke’den dönüşte getirilen koku gulabtan zemzemlik gibi orijinal hediyelikler ve antikalar, Kâbe’yi süsleyen kemer kuşak yazılarından örnekler, Hicaz demiryoluna ait çeşitli madalya ve belgeler, Osmanlı’nın Hicaz’ı idare ettiği günlere ait resmi yazışma belgeleri, Osmanlı dönemi hac vekâletnameleri ve şehadetnameleri yer alıyor.

350 YILLIK RAVZA ÖRTÜ PARÇASI

24 yıl Mekke ve Cidde’de yaşayan Kantarcı’nın bu özel koleksiyonunda ayrıca Kral Abdülaziz zamanında Mekke’de son kez üretilen örtüler arasında yer alan kırmızı renkli ipek örtü parçası, Mekke’de üretilmiş Peygamber Efendimiz (SAV)’in Medine-i Münevvere mescidinde kabr-i şeriflerinin duvarlarını süsleyen yeşil renkli parça ve daha pek çok eser meraklılarıyla buluştu. Sergide 350 yıllık ravza örtü parçası, 17. yüzyıl erken Osmanlı dönemine ait koyu yeşil Kâbe örtü parçası, 1850’li yıllara ait nadir koyu lacivert Kâbe örtüleri yer alıyor. Ayrıca sergide 19. yüzyıla ait Müslümanların Kâbe özlemini yansıtan Kâbe tasvirli yağlıboya, cam altı tablolar ve Kâbe minyatürlü ahşap hilyeleri de bulunuyor.

BU BİR SORUMLULUK

Koleksiyonu uzun yılların birikimiyle bir araya getirdiğini belirten Kantarcı, “Bu koleksiyonu oluşturmak beni çok mutlu etti ve mutluluğumu insanlarla da paylaşmak istedim. Bu bir sorumluluk. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Bu zamana dek küçük sergiler yaptık ve bu sergileri daha sık yapmaya karar verdik. Bu anlamda Ramazan ayı manevi hislerin, duyguların en yüksek olduğu günler. Üç yıldır da pandemi nedeniyle Kâbe özlemini çok derinden hissediyoruz. Bu nedenle böyle bir sergi yapmaya karar verdik. Bu sergi, Kâbe hasretinin çok güzel şekilde dindiriyor. Esenler Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu da sergi talebimi çok güzel karşılayarak buna vesile oldu. Kendisine teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

SAATLERCE GÖZYAŞI DÖKENLER VAR

Türkiye’ye 2015 yılında döndüğünü belirten Kantarcı, “Bizde koleksiyonculuk var ama Kâbe eserlerini toplayan ve sadece bu konuda ihtisas yapmış kimseler yok. Bu çok dikkatimi çekti. Biraz da beni motive etti. Bunların bir arada toplanması o kadar önemli bir konu ki. İmkânı yerinde olan insanların Kâbe örtülerini toplaması muhteşem bir şey ama kimsenin aklına gelmemiş. Ben buna bir yol açtım. Orada toplamış olduğum eserleri, Türkiye’ye geldikten sonra o dönemlerde müzayedelere katıldım. Koleksiyonlar aldım. Örneğin kendisi rahmetli olmuş ve evladına bu eserleri bırakmış kimselerden eserler buldum. Bunları bu devirde bir araya getirmek imkânsız” diye konuştu ve ekledi:

“Öyle güzel olaylar yaşadık ki. Bir teyzemiz sergiyi ayakkabısını çıkararak gezmek istedi. Bu eserlerin karşısına geçip saatlerce gözyaşı dökenler var. Bir türlü ayrılmak istemeyenler var. Bu bir fırsattır. Bu kadar çeşitliliği Kâbe hatırasını görüp uzunca tefekkür ve teemmül etsinler.”

BİZİ KUTSAL TOPRAKLARA GÖTÜRDÜ

Sergiyi ziyaret eden Ferruh Akalın, “Sergideki eserleri incelerken çok duygulandık. Bizi alıp Mekke’ye götürdü bu sergi. Güzel bir hava esti. Emeği geçene herkese teşekkür ederim” dedi. Tamer Aksoy ise “Ramazan ayında böyle bir serginin olması çok hoşumuza gitti. Çok güzel bir hissiyat oluşturdu. Bu sergi gerçekten bizleri kutsal topraklara götürdü” ifadelerini kullandı.