'Kisve-i Şerif' bayram arifesinde değiştirildi
Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığının ekipleri tarafından Kurban Bayramı arifesinde değiştirildi.
İslam 19.07.2021, 07:33 19.07.2021, 07:42
Kutsal topraklardaki hacı adaylarının ibadetlerine başlamasının ardından Kurban Bayramı arifesinde Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" değiştirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığının ekipleri tarafından yeni örtüsü Kabe'ye giydirildi.
Mekke'de 200 işçinin emeğiyle örülen ve saf ipekten yapıldığı belirtilen Kabe örtüsünün, Kral Abdulaziz Kisve-i Şerif Kompleksi'nde üretildiği ifade edildi.
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