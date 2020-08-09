Ankara Sivil Toplum Platformu Kudüs Komisyonu'nun Kudüs ve Mescid-i Aksa direnişinin önderlerinden Şeyh Raid Salah ile 9 Ağustos 2020 Pazar günü saat 22.00’da gerçekleştireceği özel söyleşiye bütün kardeşlerimiz davetlidir.

Kudüs ve Aksa direnişine sahip çıkalım!

Siyonist işgal rejimi, Kudüs ve Mescid-i Aksa direnişine sahip çıkan Filistinlileri yıldırmak için bir süredir direniş liderlerine yönelik sistematik taciz uygulamalarına ağırlık veriyor. Böylelikle siyonist emellerine kavuşmak için önlerinde en büyük engel olarak gördükleri sivil direnişi tamamen durdurmak ve ortadan kaldırmak istiyorlar.

Son olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa savunmasının önde gelen liderlerinden biri olan ve yaptığı hizmetlerle Kudüs Muhafızı ve Mescid-i Aksa Fedaisi lakaplarıyla ünlenen Şeyh Raid Salah, işgal rejiminin sudan bahanelerle ürettiği yargılama neticesinde 16 Ağustos 2020 günü yeniden hapse girmeye mahkum edildi.

Siyonistler, böylelikle öteden beri insan haklarına aykırı birçok muameleye maruz bıraktıkları Raid Salah’ı ve ona gönül verenleri yıldırarak Filistin halkını sindirmeyi arzu ediyorlar.

Şeyh Raid Salah, hapse girmeden önce kısmi serbestiden istifade ederek, Türkiyeli kardeşlerine ve dünya Müslüman kamuoyuna hitap ederek Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkındaki görev ve sorumluluklarımıza değinecek.

Siyonistlerin beyhude çabaları Filistinli kardeşlerimizin çelikten iradesini asla yok edemeyecek olsa da safımızı belli etmek ve direnişe desteğimizi ortaya koymak için halkımızı direniş liderlerine her platformda sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Şeyh Raid Salah kimdir?

Şeyh Raid Salah 1958 yılında Filistin’in Ummul Fahm şehrinde doğdu. Ummul Fahm Lisesi'ni bitirdikten sonra El-Halil Üniversitesi'nde İslam hukuku alanında eğitim aldı.

Şeyh Salah, 1948 yılında Siyonist İsrail rejimi tarafından gasp edilen Filistin topraklarının müdafaasında en önemli direniş liderlerinden biri olarak öne çıktı.

1993 ve 1998 yılındaki Ummul Fahm belediye seçimlerini kazanan Raid Salah, özellikle 2003 yılından sonra aktif olarak Filistin direnişinin önemli liderlerinden biri oldu. 2001'de belediye başkanlığı görevinden istifa etme kararı alan Salah, İsrail toprakları içinde yaşayan Filistinlilerin kurduğu 1948 Filistin İslami Hareketi'nin başkanlığını yapmaya başladı.

2003 yılında yapılan seçimlerde siyonist rejim istihbaratı tarafından yakın takibe alınan Salah tutuklanarak 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Asılsız suçlamalarla iki yıl hapiste tutulduktan sonra şartlı olarak serbest bırakılan Salah'ın Filistin dışına çıkmasına da izin verilmedi.

Salah, Mayıs 2010'da işgal ordusunun saldırısına uğrayan Gazze filosundaki aktivistlerden de biriydi.

Son yıllarda ise özellikle siyonistlerin Mescid-i Aksa ve Kudüs'e karşı komplolarını kamuoyuna açıklayan Salah, siyonist işgale karşı her koşulda en ön safta mücadelesini sürdürüyor.

Şeyh Salah, İşgal rejiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik girişimleri ve Kudüs’ü "Yahudileştirme" çabalarına en çok karşı çıkan ve halkı işgale karşı hareketlendiren Filistinli liderlerden biri olarak tanınmaktadır.