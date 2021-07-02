Kuran-ı kerim kaç sayfa kaç ayet kaç suredir

Kutsal kitabımız Kuran-ı kerim, Cebrail vasıtasıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) vahyolunmuştur. 610 yılında, Peygamber Efendimiz Hira mağarasında dinlenmeye çekildiği sırada inmeye başlamıştır.

Kuran-ı kerim, Hz. Muhammed 13 yıl Mekke'de, 10 yıl da Medine'de kaldığı süre boyunca indirilmiştir. Kadir Gecesi inmeye başlamıştır ve toplam 23 yıl sürmüştür.

7 ayete denk gelen Fatiha Suresi ile başlayıp Nas Suresiyle biten Kuran-ı kerim insanlığa yol gösterici mahiyettedir. Her Müslümanın okuması gereken Kuran-ı kerim, çoğu insanın çocukluk çağında gittiği kurslarda sıkıca ezberletildiği üzere 114 sureden meydana gelmektedir. Ancak sayfa sayısıyla ilgili farklı görüşler olduğu gibi kaç ayet olduğu da büyük merak konusudur.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından ayet sayısı hakkında yapılan açıklama, çoğu kişiyi şaşkına çevirmiştir.

Kuran-ı kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’den günümüze kadar hiç bozulmadan gelmiştir. Bu husus, Kuran-ı kerimi önceki kutsal kitaplardan ayırır.

Ancak ayetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklar bulunmaktadır.

Kuran-ı kerimde yer alan cümlelere ayet adı verilir.

Sözlük anlamı “emare, iz ve nişane, açık alamet, işaret” olan ayet kelimesinin çoğulu ay veya ayat’tır. Bunların dışında peygamberlerin hak olduğunu ve Allah'ın varlığını ispat eden mucizeleri anlatan kelime ya da cümlelere ayet denir.

Diyanetin ayet sayısı açıklaması ezberleri bozdu

En kısa ayet bir kelimeden, en uzun ayet ise bir sayfadan oluşmaktadır. İlk inen ayetler, Alak suresinin ilk beş ayetidir.

Kuran-ı kerim 30 cüzden, her bir cüz ise 20 sayfadan oluşur.

Kutsal kitabımız toplam 604 sayfadan meydana gelir. Fakat girişte ve bitişte yer alan süslemeler sayfa olarak sayılmamaktadır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim toplam 600 sayfa olarak değerlendirilmektedir. Sureler, kitabı ana bölümlere ayırmaya yardımcı olmaktadır.

Kuran-ı kerim 114 sure, 600 sayfa ve 6666 ayetten oluşmaktadır şeklinde ezbere bildiğimiz bilgi, aslında tam olarak doğru değildir.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, ayet sayısıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

"Bilindiği gibi âyet, Kur’an cümlelerine verilen isimdir. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Ancak Kur’an-ı Kerim üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken âyetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuş; söz gelimi, bazı âlimlerin müstakil âyet olarak belirlediği bir ibare bazı âlimlerce iki âyet olarak düşünülmüş; böylece âyetlerin numaralandırılması konusunda küçük farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Her ne kadar halk arasında Kur’an’daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir söylem varsa da doğrusu bu rakamın 6236 olduğudur."