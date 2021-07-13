Bayram öncesi temizlik, bayramlık, kurbanlık telaşı yaşayan insanlar bayramda da Kurban Bayramı mesajları arayışına girecek. Bu konuda internette neredeyse sayısız seçenek bulunuyor ama öyle zannediyoruz ki en güzen Kurban Bayramı mesajları bizde olacak.

İşte birbirinden güzel ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları:

- Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

- Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

- Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

- Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

- Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoşgeldi. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

- Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.

Özellikle görsel destekli, sesli, kısa, basit olmayan ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları, gönderilen kişi tarafından daha çok dikkate değer bulunuyor.

- Kurban Bayramı mesajları için orijinallik aranıyor

Kurban Bayramı mesajları alıcıda "hazıra kaçılmış" imajı oluşturmasın diye özel çaba harcamak gerekebilir. Direkt kopyala yapıştır yerine çeşitli mesajların sentezlenerek ortaya yeni bir mesajın çıkarıldığı durumlar da olabiliyor.

Bunun için aşağıdaki mesajlardan faydalanabilirsiniz:

Bir bayramı daha birlikte görmeyi nasip eden yaradana şükrederken kaybettiklerimize Allah'tan rahmet dilerim. Herkesin kestiği kurbanların kabul olması dileğiyle, kurban bayramınız mübarek olsun.

İki mübarek günün bir arada yaşandığı bu günde herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlar sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar dilerim.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı Kutlarız…

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarımız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.Bayramınız kutlu olsun.

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun… İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara..

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar...

Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Hayırlı bayramlar.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dilerim. Kurban Bayramını kutluyorum…

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar

Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum… İyi bayramlar! Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun! Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun… Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir.Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi… Bir güzel söz de güzelleştirir insanları… Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. Bayramın mübarek olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği; mutluluk içinde , sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı kutlarız…

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de pek çok önemli günde ve bayramlarda sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı ve böyle zamanlarda da Kurban Bayramı mesajları çok araştırılmıştı. Bu Kurban Bayramı için herhangi bir kısıtlama yok. Umuyoruz ki herkes sevdikleriyle güvenli bir şekilde bir araya gelebilir ve bayramlaşabilir.