"Allah'a yaklaşmak" yani "kurb" sözcüğünden türeyen kurban kelimesi her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram da irdelenecek ve bunun yanı sıra kurban ne zamana kadar kesilir sorusu da özellikle bayramın son günlerine doğru en çok konuşulan konulardan biri olacak.

Kurban, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasını kazanabilmek amacıyla ibadet için, gerekli özelliklere sahip hayvanın usulünce kesilmesini ve bu niyetle kesilen hayvanı ifade ediyor. Ayrıca Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy adı veriliyor.

Kurbanı akıl sağlığı yerinde, özgür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan müminin ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kestiğinde hem Cenab-ı Hakk’a yaklaştığı hem de maddi imkanı iyi olmayan ve bundan dolayı kurban kesemeyenlere yardımda bulunduğu aktarılıyor.

İbadet olarak ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışının bulunduğu kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir göstergesi şeklinde yorumlanıyor.

Çoğu mezhebe göre udhiyye kurbanı kesmek sünnet iken Hanefî mezhebinin bunu vacip olarak görüyor.

Başta İslam coğrafyası olmak üzere bütün dünyada iyiliklere vesile olan kurban ibadetinin yerine getirilmesi pek çok yönden fayda sağlıyor.

Mezheplere göre kurban ne zamana kadar kesilir?

Peki kurban kesilirken hangi hususlara dikkat etmek gerekiyor? Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinde de belli başlı şartlar bulunuyor ve her Müslüman'ın bu şartları bilmesinde fayda mülahaza ediliyor.

Kurbanın hangi özelliklere sahip olması gerektiği, kimlere vacip olduğu gibi hususların yanı sıra ne zamana kadar kesileceği konusu da ibadetin Hakk katında kabul olması açısından çok önemli.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban kesim vaktinin bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden yani sabah namazı vakti girdikten sonra başladığını ve Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam etiğini açıklıyor.

Söz konusu zaman dilimi içerisinde gece ve gündüz kurban kesilebileceği gibi kurbanların gündüz kesilmesinin daha efdal olduğu kaydediliyor.

Kurbanın hususiyeti konusunda mezheplere göre farklılıklar olduğunu aktarmıştık. Bu durum kurban kesim vaktinde de devreye giriyor. Şâfiîlere göre Kurban Bayramı'nın 4. günü gün batımına kadar kurban kesilebiliyor.

Dünya Müslümanları pek çok farklı kıtada ve bölgede yardıma muhtaç durumda. En yakından başlamak üzere bütün Müslümanlara ve bütün dünyaya fayda sağlayabileceğimiz bir Kurban Bayramı geçirebilmemiz temennisiyle haberimize son verirken şimdiden Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyoruz.