'Kurmay akıl' yokluğu

Taha Kılınç



Rasûlullah Efendimizin hayatının Mekke döneminde işkenceye, hakarete ve her türlü aşağılanmaya sabredilmiştir. Medine döneminde ise, af ve müsamaha yoluyla kendisine çeki-düzen vermeyenlere misliyle mukabele edilmiştir. Yöntemler arasındaki fark, güçler dengesiyle ve kendi kendine yeten bir Müslüman toplumun teşekkül süreciyle ilgilidir. Sürekli atıf yaptığımız Ka’b bin Eşref’in katli, Medine dönemine ait bir siyasî ve askerî karardır mesela. Mekke döneminde ise İslâm’ın azılı ve faal düşmanları olan Ebû Cehil’ler, Umeyye bin Halef’ler vs. öldürülmemiştir. Öldürmek imkânı teknik olarak bulunmasına rağmen…

Müslümanlar olarak, günümüzde dinî açıdan canımızı sıkan herhangi bir olayda hemen silaha davranırken, çözümü İslâm düşmanlarını öldürmekte ararken ve eylemlerimizi legalize etmek için Siyer-i Nebî’den delil getirirken -ki delil boldur ve getirmek de çok kolaydır- sormamız gereken şudur: Güçler dengesi noktasında, hangi dönemdeyiz? Örnek aldığımız vaka, şartlar yönünden isabetli mi?

Bugün Müslümanları yönlendiren bir “kurmay akıl” maalesef olmadığı için, herkesin kendi meşrebine ve bakış açısına göre karar aldığı, uyguladığı, birçok defalar da “gayrimüslim akıllar” tarafından yönlendirilerek tuzağa düşürüldüğü bir kaos sürecinden geçiyoruz. Kolay bir çözüm yok, ancak en azından Kur’ân ve Sünnet’i kararlarımıza ve eylemlerimize şahit tutarken, doğru bir okuma yaptığımızdan ve naslara zulmetmediğimizden emin olalım.