M. Emin Saraç Hocaefendi için kim ne dedi?

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden ve Osman medrese geleneği ile binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan M. Emin Saraç Hocaefendi tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etmesinin ardından sevenleri taziye mesajları yayınladı.

Türk-İslam dünyasının saygıdeğer şahsiyeti, hadis alimi Muhammed Emin Saraç vefat etti. YÖK Başkanı Yekta Saraç ve işadamı Fatih Saraç’ın babaları, hocaların hocası ve son Osmanlı alimi olarak tanınan Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi Pazar günü Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşılan başsağlığı mesajları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gayret gösterdi

M. Fatih Saraç ve Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın babası M. Emin Saraç Hocaefendi'nin vefatının ardından sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerimizden M. Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Büyük alim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dar-ı Beka'ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Gül: "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaştığı mesajında "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." Muhterem Muhammed Emin Saraç hocamızın vefat haberini teessürle öğrendim. İslam aleminin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emin Saraç Hocamız Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Mevlüt Çavuşoğlu: Çok değerli İslâm Alimi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayınladığı mesajında "Hayatını ilime adamış çok değerli İslâm Alimi Muhammed Emin Saraç hocaya Allah’tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç’a ve tüm ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Bakan Koca: Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi’nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun."

Lürfi Elvan'dan taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, paylaştığı taziye mesajında "YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi’nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç’a Allah’tan rahmet; Yekta Saraç Bey’e ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Bakan Kurum: Hayatını ilme ve ilminin zekatını vermeye adadı

Sosyal medya hesabından M. Emin Saraç Hocaefendi için taziye mesajı yayınlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Muhammed Emin Saraç Hocamız hayatını ilme ve ilminin zekatını vermeye adamış çok kıymetli bir alimdi. Rabbim cennetiyle müşerref eylesin, ailesine ve sevenlerine sabır versin." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: Nice güzel nesillerin yetişmesine katkıda bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nice güzel nesillerin yetişmesine katkıda bulunan, ülkemizin önde gelen alimlerinden Muhammed Emin Saraç Hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesinin, sevenlerinin ve talebelerinin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez'den taziye mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ülkemizin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Dar'ül bekâya irtihal eyleyen merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz ederim Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.

Mehmet Kasapoğlu'ndan taziye mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu "Muhterem büyüğümüz Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Bakan Pakdemirli'den taziye mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ülkemizin büyük hadis alimlerinden muhterem Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Temel Karamollaoğlu: Ömrünü talebe yetiştirmeye vakfetti

Hadis âlimi, ömrünü talebe yetiştirmeye vakfetmiş, muhterem Muhammed Emin Saraç Hocaefendi’nin vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenâb-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve talebelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Ahmet Davutoğlu'ndan taziye mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Hadis alimi Muhammed Emin Saraç hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

Mustafa Sarıgül'den taziye mesajı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "YÖK Başkanı Yekta Saraç Beyefendi’nin babası, Muhammed Emin Saraç’ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allahtan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Bülent Turan: Ömrünü ve gayretini ilme, nesil yetiştirmeye vakfetti

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili "Muhammed Emin Saraç Hocamız; ömrünü ve gayretini ilme, nesil yetiştirmeye vakfetmiş değerli bir Hadis alimiydi... Uzun yıllar #Fatih Camii'nde yaptığı dersleriyle birçok gönle dokundu, çok sayıda ilim insanı yetiştirdi. Rabbim rahmet eylesin, En Sevgili'ye (s.a.v.)komşu eylesin" dedi.