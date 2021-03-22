M. Emin Saraç Hocaefendi'nin adı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde yaşayacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesinde yapılacak olan M. Emin Saraç Camii ve Kültür Merkezi'nin inşası çalışmaları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in katıldığı törenin ardından başlamıştı.

Caminin inşa töreninde konuşan ve caminin 7 bin 500 kişi kapasiteli ve 3 katlı olacağını söyleyen Rektör Şahin, caminin kot altında kalan 2 katının öğrencilerin sağlık, sosyal, kültür ve diğer faaliyetleri için kullanılacağını ifade etti.

Rektör Şahin, kot üzerinde kalan kısmın ise namaz kılınacak kısmı oluşturacağını ifade ederek, “2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan caminin temel atma törenini yakın süre içinde gerçekleşeceğiz” açıklamasında bulundu.

CAMİYE MEHMET EMİN SARAÇ HOCAEFENDİ'NİN ADI VERİLDİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesinde inşa edilecek cami ile ilgili Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

25.000 öğrencimizin bulunduğu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Merkez Kampüsümüzde cami yapmak üzere 3 yıl önce "Tokat Üniversitesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği" kurulmuş olup yakın zamanda mimari proje çalışmaları tamamlanmıştır. Cami arazisi Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmiş olup 16 Mart 2021 tarihinde yerel protokol ve Tokat Müftüsünün yaptığı dualarla harfiyatı başlamıştır.

Bu süre içerisinde caminin adı konusunda muhtelif isimler konuşulmuş olup hemşehrimiz, Tokat'a ve Tokatlılara büyük hizmetleri bulunan rahmetli M. Emin Saraç Hocamızın yakın zamanda vefatı nedeniyle hocamızın adının verilmesinde mutabakat sağlanmıştır.

İnşaatına başlanan camimiz Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli arazi üzerinde "Tokat Üniversitesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği" ile Tokat Müftülüğünce açılmış olan banka hespalarında toplanan yardımlar ile yapılacak olup üniversite bütçesinden para aktarılması mümkün değildir.

Şehrimize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olması temennilerimizle,



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 13:04