Mevlid-i Nebevi ve Süleyman Çelebi

Dilimizde “Mevlid” diye anılagelen Süleyman Çelebi’nin meşhur eserinin asıl adı; Vesiletu’n Necat’tır.

İslâm örfünde “Mevlid” kelimesi Peygamberimiz Efendimizin doğum zamanı olarak kullanılmış ve XV. asır edebiyatımızın şaheserlerinden olan “Vesiletu’n Necat”ın “Veladet Bahri”nde Efendimizin (s.a.) dünyaya gelişleri öylesine samimi bir dille işlenmiştir ki Süleyman Çelebi’nin nefis eserinin asıl adı olan “Vesiletu’n Necat” unutulup o şaheser, “Mevlid” diye şöhret bulmuştur.

Hayatı hakkında etraflı bir bilgiden mahrum olduğumuz Süleyman Çelebi, 1355-1364 yılları arasında Bursa’da doğmuştur. Ahmed Paşa’nın oğlu, Şeyh Mahmud Efendi’nin torunudur.

Sağlam bir tahsil ve terbiye ile yetişen “Mevlid” müellifi, bilahare Şeyh Emir Buharî Hazretleri’ne intisap etmiş, Bursa’daki Ulu Cami’de imamlık yapmış ve meşhur eseri “Vesiletu’n Necat”ı takriben elli yaşlarında Ulu Cami’de imam iken yazmıştır.