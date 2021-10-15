Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi vesilesiyle idrak edilen Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı ve bu mübarek gecenin feyzinden istifade etmek isteyenler internette Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili nedir? şeklinde aramalar yaparak kutlu gece için hazırlanmaya başladı.

Bu yılın son kandili olacak Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. gecesi idrak ediliyor. Hicri ay 7 Ekim'de başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili'nin 17 Ekim'e denk geldiğini açıkladı. Mevlid Kandili pazarı pazartesiye bağlayan gece idrak edilecek.

İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alan Mevlid Kandili'ni Müslümanlar en iyi şekilde ihya etmeye çalışıyor.

Milyonlarca Müslüman kandil gecesinin gündüzünde oruç tutacak, geceyi badetle geçirecek, bol bol dua, tevbe ve istiğfarlar yapılacak.

Mevlid Kandili nedir?

Mevlid kelimesi Arapça "doğmak", "doğum zamanı" veya "doğum yeri" anlamına gelen "velâdet" kelimesinden türemiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili'yle ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

"O, Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlık, onun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmuştur. Cehaletin, zulmün hâkim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağ, onun gelişiyle ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar onun peşinden giderek kardeşliğin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.

Onun gelişiyle bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve dönüşümü yaşanmıştır. Rabbimiz onu bizlere 'şahit, müjdeleyici, uyarıcı' ve 'dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elç'" olarak tanıtmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e göre, Peygamber Efendimizi sevmek Allah'a itaatin ölçüsüdür ve o, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya iman edenler ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnektir.

Bilinmelidir ki Hz. Peygamber'in sünneti Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla onu göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir."

Öte yandan Hz. Peygamber’in doğumu vesilesiyle yapılan törenler ve yazılan eserler de Mevlid olarak tanımlanmaktadır.

Süleyman Çelebi’nin gerçek ismi "Vesîletü’n-necât" olan meşhur eseri Mevlid olarak okunmaktadır.