Muharrem İran'da matem demek

Nüfusunun büyük bölümü Şii olan İran'da Muharrem ayı büyük öneme sahip. Hicri yılın ilk ayı Şiiler için matemi ifade ediyor. Başkent Tahran'ın mahallelerinde her sene olduğu gibi bu yıl da matem çadırları kuruldu. Şiiler, Muharrem ayının 10. günü olan aşura gününü en büyük matem olarak yaşıyorlar.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in torunu ve Hz. Ali’nin oğlu olan Hz. Hüseyin Muharrem ayının 10. günü olan aşura gününde Kerbela'da şehit edilmişti. O acılı günü unutmamak için İranlı Şiiler, aşura gününe kadar şehirde kurulan çadırlarda toplanıyor. Çadırlarda heyet ismi verilen meclisler kuruluyor. Yas merasimlerinin tertibini heyet başkanı yapıyor.

ŞEHİR SİYAHLARA BÜRÜNÜYOR

Gün boyu kazanlar kaynıyor yemekler hazırlanıyor. Yas çadırına gelen herkese yemek ikramları yapılıyor. Çadırlarda yapılan ikramın masraflarını hergün bir kişi ya da birkaç kişi üstleniyor Hz. Hüseyin’in Kerbela'da susuz bırakılması nedeniyle her köşe başında çay ve su dağıtmaya da büyük önem gösteriliyor.

Bölge cemaatinin buyuklüğüne göre hergün 150 ile bin kişi arasındaki kişiye yemek veriliyor. Bölge insanları yas çadırına kurban edilmesi için bir de koyun bağışlıyor.

Matem haftasının rengi ise siyah. Çadır etrafındaki herkes siyah elbiseler giyerek merasimlere katılıyor. Ağıtlar yakılıyor, mersiyeler okunuyor, merasim gece boyu sürüyor. En büyük matem merasimi ise aşure gecesi yaşanıyor. Bu günde ve gecesinde binlerce İranlı sokaklara dökülüyor, düzenlenen yas merasimlerine katılıyorlar.

Kaynak: Kuzey Haber Ajansı