Mukaddes üç aylar başladı

Recep, Şaban ve Ramazan… Müslümanların manevi yenilenme ve arınma fırsatı bulduğu üç aylar başladı. Peki, mukaddes üç ayların önemi ne?

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, “Bu aylarda toplumda bir dini duyarlılığının özellikle eğilimlerin yoğunlaştığı ibadetlerin arttığı dua, zikir veya hayır hasenatın en yoğun şekilde icra edildiği aylardır” dedi.

Üç aylar bu yıl da dünyayı saran koronavirüs salgını gölgesinde geçirilecek. Bu zaman diliminde daha çok ibadet edilmesi tavsiye ediliyor.

Bugün Regaip kandili

Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel günler de üç ayların içinde.

Bu mübarek gecelerin ilki olan Regaip Kandili bugün idrak edilecek.

Miraç Kandili 27 Şubat Pazar, Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü. Huzur ve bereket ayı Ramazan ise 2 Nisan'da başlayacak.