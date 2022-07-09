Müslümanalar Kurban Bayramı'nı kutluyor

Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Başkent Bakü'de halk camilerini doldurarak bayram namazında saf tuttu. Bakü'nün Türk Şehitliği Camisi de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu.

Namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı, İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi. Dualarda Karabağ Savaşı şehitleri de unutulmadı.

Daha sonra bayramlaşan Bakülüler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ve kesimhanelere yöneldi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yayımladığı bayram mesajında, Azerbaycanlıların bayramını kutladı.

Kırgızistan

Kırgızistan'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti.

Başkent Bişkek'te bayram namazı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin de yer aldığı hükümet binasının önündeki meydanda kılındı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.

Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince tek tek aranarak alana alındı.

Meydanı ve civardaki sokakları dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerini meydana, ara sokaklara ve çimenlere serdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev de cemaatle saf tuttu.

Müftü Zamir Rakiyev'in saat 07.30'da kıldırdığı bayram namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kırgızistan Devlet Televizyonu da bayram namazını naklen yayınladı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, halkın bayramını tebrik etti.

Allah'tan tüm duaların kabul edilmesini, her eve refah, mutluluk, ülkesine barış, istikrar ve kalkınma bahşetmesini dileyen Caparov, şunları kaydetti:

"Eskiden beri atalarımız Kurban Bayramı'nda kurban keser, iyi dileklerini ifade eder ve Kur'an okur. Akrabalık ve saygı duygusunu güçlendiren kurbanlık etini ihtiyaç sahiplerine dağıtır."

Özbekistan

Özbekistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Başkent Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın ederken Müslümanlar, ibadethanelerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Taşkent'teki Minar Camisi'nde kılınan bayram namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayram namazı vaazında, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiği, yoksullara sadakalar verildiği, küs olanların barıştığı kaydedilirken Kurban Bayramı'nın bir dini bayram olmakla birlikte birlik ve beraberliğin pekiştiği dini bir ibadet olduğu aktarıldı.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi. Namazdan sonra vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Cami çevresinde tezgah açan seyyar satıcılar, alanı adeta pazar yerine dönüştürürken vatandaşlar, bayram namazı dönüşünde çocuklarına hediyelik eşya ve bayram şekeri aldı.

Kazakistan​​​​​​​

Kazakistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı cami avlularında geleneksel spor ve hayır etkinlikleriyle kutluyor.

Ülkede binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Nur Sultan'da Müslümanlar, bayram namazı için Hazret Sultan Camii'nde saf tuttu.

Namaz sonrası birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra cami avlusunda düzenlenen geleneksel spor müsabakalarına katıldı.

Beyaz çadırda kurulan bayram sofrasında da geleneksel Kazak yemekleri ikram edildi. Ayrıca ihtiyaç sahibi aileler için hayır etkinliği düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kurban Bayramı'nın toplum içinde manevi değerlerin, uyumun ve istikrarın güçlenmesinde özel rolüne işaret ederek "Bu mübarek gün de tüm dualarımız kabul olsun." ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii ve ülke genelindeki diğer camiler, Kurban Bayramı namazı öncesinde kısa sürede doldu. Bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusunda eda etti.

Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı. Kıbrıs Türklerinin yanı sıra, KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da bayramlaşmaya ortak oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bayram namazını Girne'deki Nurettin Ersin Paşa Camisi'nde kılarken, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de namazını Hala Sultan Camisi'nde eda etti.