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Osmanlı padişahlarının türbeleri nerede?

Osmanlı İmparatorluğu'na uzun yıllar hükmetmiş padişahların türbeleri nerede?

İslam 08.12.2021, 21:15
Osmanlı padişahlarının türbeleri nerede?

1-) Osman Gazi :
(I. Osman):Bursa’da Tophane semtinde kendi adını taşıyan türbesinde yatıyor...

2-) Orhan Gazi :
Aynı yerde, babasının yanıbaşında kendine ait türbesinde ebediyeti uyuyor...

3-) Sultan I.Murad (Hüdavendigar):
Bursa, Çekirge’de kendine ait türbesinde.

4-) Sultan I. Bayezid (Yıldırım)):
Bursa’da Bayezid Hân Türbesi’nde yatıyor...

5-) Sultan I. Mehmed (Çelebi):
Bursa Yeşil Türbe’de yatıyor...

6-) Sultan II. Murad:
Bursa,Muradiye semtinde üstü açık türbesinde yatıyor...

7-) Sultan II.Mehmed (Fatih):
Fatih’te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...

8-) Sultan II.Bayezid (Veli):
Bayezıtta Bayezid Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...

9- Sultan I.Selim (Yavuz):
Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...

10- Sultan I.Süleyman (Kanuni):
Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...

11-)  II. Selim (Sarı) :
Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.

12- Sultan III.Murad :
 Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde yatıyor…

13- Sultan III.Mehmed :
Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...

14- Sultan I. Ahmed :
Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor...

15-) Sultan I. Mustafa :
Ayasofya Camii önündeki türbesinde yatıyor...

16-)  II. Osman (Genç):
 Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor…

17-) Sultan IV. Murad :
Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor…

18-) Sultan İbrâhim :
Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde yatıyor…

19-) Sultan IV.Mehmed (Avcı):
Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesinde yatıyor…

20-) Sultan II.Süleyman :
Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi’nde yatıyor…

21-) Sultan II.Ahmed :
Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi’nde yatıyor…

22-) Sultan II. Mustafa :
Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…

23- Sultan III.Ahmed :
Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…

24-) Sultan I. Mahmud :
Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…

25-) Sultan III.Osman :
Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…

26- Sultan III. Mustafa:
 Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor…

27-) I. Abdülhamid :
Bahçekapı’da Hamidiye Türbesi’nde yatıyor…

28-) Sultan III. Selim :
 Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor…

29-) Sultan IV.Mustafa :
Bahçekapı’da Hamidiye Türbesi’nde yatıyor…

30-) Sultan II.Mahmud :
Çemberlitaş’taki kendi türbesinde yatıyor…

31-) Sultan I.Abdülmecid :
 Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor…

32-) Sultan I.Abdülaziz:
 Çemberllitaş’taki Sultan II.Mahmud Türbesi’nde yatıyor…

33-) Sultan V. Murad :
 Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde.

34-) Sultan II. Abdülhamid Han: 
Çemberlitaş’ta Sultan II. Mahmud Türbesi’nde yatıyor…

35-) Sultan Mehmed Reşad:
 Eyüp’te Sultan Reşad Türbesi’nde yatıyor…

36-) Sultan Vahideddin :
 Şam’da Sultan Selim Camii kabristanında yatıyor…

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#Osmanlı #padişah #türbe
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