Osmanlı padişahlarının türbeleri nerede?
Osmanlı İmparatorluğu'na uzun yıllar hükmetmiş padişahların türbeleri nerede?
1-) Osman Gazi :
(I. Osman):Bursa’da Tophane semtinde kendi adını taşıyan türbesinde yatıyor...
2-) Orhan Gazi :
Aynı yerde, babasının yanıbaşında kendine ait türbesinde ebediyeti uyuyor...
3-) Sultan I.Murad (Hüdavendigar):
Bursa, Çekirge’de kendine ait türbesinde.
4-) Sultan I. Bayezid (Yıldırım)):
Bursa’da Bayezid Hân Türbesi’nde yatıyor...
5-) Sultan I. Mehmed (Çelebi):
Bursa Yeşil Türbe’de yatıyor...
6-) Sultan II. Murad:
Bursa,Muradiye semtinde üstü açık türbesinde yatıyor...
7-) Sultan II.Mehmed (Fatih):
Fatih’te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...
8-) Sultan II.Bayezid (Veli):
Bayezıtta Bayezid Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...
9- Sultan I.Selim (Yavuz):
Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...
10- Sultan I.Süleyman (Kanuni):
Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...
11-) II. Selim (Sarı) :
Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.
12- Sultan III.Murad :
Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde yatıyor…
13- Sultan III.Mehmed :
Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor...
14- Sultan I. Ahmed :
Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor...
15-) Sultan I. Mustafa :
Ayasofya Camii önündeki türbesinde yatıyor...
16-) II. Osman (Genç):
Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor…
17-) Sultan IV. Murad :
Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde yatıyor…
18-) Sultan İbrâhim :
Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde yatıyor…
19-) Sultan IV.Mehmed (Avcı):
Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesinde yatıyor…
20-) Sultan II.Süleyman :
Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi’nde yatıyor…
21-) Sultan II.Ahmed :
Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi’nde yatıyor…
22-) Sultan II. Mustafa :
Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…
23- Sultan III.Ahmed :
Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…
24-) Sultan I. Mahmud :
Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…
25-) Sultan III.Osman :
Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde yatıyor…
26- Sultan III. Mustafa:
Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor…
27-) I. Abdülhamid :
Bahçekapı’da Hamidiye Türbesi’nde yatıyor…
28-) Sultan III. Selim :
Lâleli Camii önündeki türbesinde yatıyor…
29-) Sultan IV.Mustafa :
Bahçekapı’da Hamidiye Türbesi’nde yatıyor…
30-) Sultan II.Mahmud :
Çemberlitaş’taki kendi türbesinde yatıyor…
31-) Sultan I.Abdülmecid :
Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde yatıyor…
32-) Sultan I.Abdülaziz:
Çemberllitaş’taki Sultan II.Mahmud Türbesi’nde yatıyor…
33-) Sultan V. Murad :
Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi’nde.
34-) Sultan II. Abdülhamid Han:
Çemberlitaş’ta Sultan II. Mahmud Türbesi’nde yatıyor…
35-) Sultan Mehmed Reşad:
Eyüp’te Sultan Reşad Türbesi’nde yatıyor…
36-) Sultan Vahideddin :
Şam’da Sultan Selim Camii kabristanında yatıyor…