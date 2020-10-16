İslâm tarihinde “Peygamber Efendimizin, Hz. Âdem’e kadar uzanan mübarek soyu” nasıldır? Peygamberimizin dedelerinin isimleri nelerdir? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Dünya Siret Ödülü almış olan Safiyyürrahman Mübarek Furi, “Peygamber Efendimizin Hayatı ve Daveti” adlı kitabında bu konudan bahsetmiş. İşte detaylar…

Peygamberimizin (s.a.v.) Soyu/Nesebi:

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) nesebi üç kısımda incelenebilir:

1. Peygamberimiz’den (s.a.v.) 21. dedesi Adnan’a kadar olan dedeleri: Siyer ve nesep âlimleri bu nesep zincirinin “Sahih” olduğunda ittifak etmişlerdir.

2. Adnan’dan Hz. İbrahim’e (a.s.) kadar olan arada geçen dedeleri: Bunlar hakkında bazı âlimler çekimser kalmış bazıları da doğrulamışlardır.

3. Hz. İbrahim (a.s.) ile Hz. Adem (a.s.) arasındaki dedeleri: Bunlar arasında bazı

sahih olmayan isimlerin bulunduğundan şüphe etmiyoruz.

Şimdi de bu üç kısmı tafsilatıyla arz edelim.

BİRİNCİ KISIM: (Peygamber Efendimizin Adnan’a kadar olan dedeleri)

• Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)

1. Abdullah

2. Abdulmuttalib (İsmi Şeybe’dir)

3. Haşim (İsmi Amr’dır)

4. Abdumenaf (İsmi Muğire’dir)

5. Kusayy (İsmi Zeyd’dir)

6. Kilab

7. Mirre

8. Ka’b

9. Lüeyy

10. Galib

11. Fihr (KUREYŞ lakabıyla anılan ve kabileye adını veren kişi budur.)

12. Malik

13. Nadr (İsmi Kays’tır)

14. Kinane

15. Huzeyfe

16. Müdrike (İsmi Amr’dır)

17. İlyas

18. Mudarr

19. Nizar

20. Ma’d

• ADNAN

İKİNCİ KISIM: (Adnan ile Hz. İbrahim arasındaki dedeleri)

• ADNAN

1. Üdd

2. Hemyesa

3. Süleyman

4. Avs

5. Bûz

6. Kamval

7. Übeyy

8. Avam

9. Naşid

10. Hazza

11. Beldas

12. Yedla

13. Tabıh

14. Cahim

15. Nahış

16. Mahı

17. Ayd

18. Akbar

19. Ubeyd

20. Dua

21. Hamden

22. Senber

23. Yesribi

24. Yahzum

25. Yelhan

26. Er’uy

27. Ayd

28. Dişan

29. Aysar

30. Efnad

31. Eyham

32. Mukassır

33. Nahıs

34. Zarih

35. Sümeyy

36. Müzzi

37. Avda

38. Aram

39. Kaydar

40. İsmail (a.s.)

• İBRAHİM (a.s.)

ÜÇÜNCÜ KISIM: (Hz. İbrahim ile Hz. Âdem arasındaki dedeleri)

• İBRAHİM (a.s.)

1. Tarıh (İsmi Azer’dir)

2. Nahur

3. Saru (veya Saruğ)

4. Rau

5. Falih

6. Abir

7. Salih

8. er-Fahşed

9. Sam

10. Nuh (a.s.)

11. Lamek

12. Muteveşlih

13. Ahnuh/ İdris (a.s.)

14. Yerd

15. Mehlail

16. Kaynan

17. Anuşte

18. Şit (a.s.)

• ÂDEM (a.s.)

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 10:58