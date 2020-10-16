İslâm tarihinde “Peygamber Efendimizin, Hz. Âdem’e kadar uzanan mübarek soyu” nasıldır? Peygamberimizin dedelerinin isimleri nelerdir? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Dünya Siret Ödülü almış olan Safiyyürrahman Mübarek Furi, “Peygamber Efendimizin Hayatı ve Daveti” adlı kitabında bu konudan bahsetmiş. İşte detaylar…
Peygamberimizin (s.a.v.) Soyu/Nesebi:
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) nesebi üç kısımda incelenebilir:
1. Peygamberimiz’den (s.a.v.) 21. dedesi Adnan’a kadar olan dedeleri: Siyer ve nesep âlimleri bu nesep zincirinin “Sahih” olduğunda ittifak etmişlerdir.
2. Adnan’dan Hz. İbrahim’e (a.s.) kadar olan arada geçen dedeleri: Bunlar hakkında bazı âlimler çekimser kalmış bazıları da doğrulamışlardır.
3. Hz. İbrahim (a.s.) ile Hz. Adem (a.s.) arasındaki dedeleri: Bunlar arasında bazı
sahih olmayan isimlerin bulunduğundan şüphe etmiyoruz.
Şimdi de bu üç kısmı tafsilatıyla arz edelim.
BİRİNCİ KISIM: (Peygamber Efendimizin Adnan’a kadar olan dedeleri)
• Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)
1. Abdullah
2. Abdulmuttalib (İsmi Şeybe’dir)
3. Haşim (İsmi Amr’dır)
4. Abdumenaf (İsmi Muğire’dir)
5. Kusayy (İsmi Zeyd’dir)
6. Kilab
7. Mirre
8. Ka’b
9. Lüeyy
10. Galib
11. Fihr (KUREYŞ lakabıyla anılan ve kabileye adını veren kişi budur.)
12. Malik
13. Nadr (İsmi Kays’tır)
14. Kinane
15. Huzeyfe
16. Müdrike (İsmi Amr’dır)
17. İlyas
18. Mudarr
19. Nizar
20. Ma’d
• ADNAN
İKİNCİ KISIM: (Adnan ile Hz. İbrahim arasındaki dedeleri)
• ADNAN
1. Üdd
2. Hemyesa
3. Süleyman
4. Avs
5. Bûz
6. Kamval
7. Übeyy
8. Avam
9. Naşid
10. Hazza
11. Beldas
12. Yedla
13. Tabıh
14. Cahim
15. Nahış
16. Mahı
17. Ayd
18. Akbar
19. Ubeyd
20. Dua
21. Hamden
22. Senber
23. Yesribi
24. Yahzum
25. Yelhan
26. Er’uy
27. Ayd
28. Dişan
29. Aysar
30. Efnad
31. Eyham
32. Mukassır
33. Nahıs
34. Zarih
35. Sümeyy
36. Müzzi
37. Avda
38. Aram
39. Kaydar
40. İsmail (a.s.)
• İBRAHİM (a.s.)
ÜÇÜNCÜ KISIM: (Hz. İbrahim ile Hz. Âdem arasındaki dedeleri)
• İBRAHİM (a.s.)
1. Tarıh (İsmi Azer’dir)
2. Nahur
3. Saru (veya Saruğ)
4. Rau
5. Falih
6. Abir
7. Salih
8. er-Fahşed
9. Sam
10. Nuh (a.s.)
11. Lamek
12. Muteveşlih
13. Ahnuh/ İdris (a.s.)
14. Yerd
15. Mehlail
16. Kaynan
17. Anuşte
18. Şit (a.s.)
• ÂDEM (a.s.)Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 10:58