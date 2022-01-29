Prof. Dr. Salah Abdulfettah Halidi vefat etti

Halidi'nin vefat haberini gazeteci Turan Kışlakçı duyurdu.

Kışlakçı, sosyal medya platformu Twitter'da, "İslam dünyasının ünlü alimlerinden Prof. Dr. Salah Abdulfettah Halidi, bugün hakkın rahmetine kavuştu. 73 yaşında olan Halidi, geride bazıları Türkçe’ye de tercüme edilmiş birçok kıymetli eser bıraktı..." paylaşımında bulundu.