Prof. Dr. Salah Abdulfettah Halidi vefat etti
İslam dünyasının ünlü alimlerinden Prof. Dr. Salah Abdulfettah Halidi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
İslam 29.01.2022, 14:19
Halidi'nin vefat haberini gazeteci Turan Kışlakçı duyurdu.
Kışlakçı, sosyal medya platformu Twitter'da, "İslam dünyasının ünlü alimlerinden Prof. Dr. Salah Abdulfettah Halidi, bugün hakkın rahmetine kavuştu. 73 yaşında olan Halidi, geride bazıları Türkçe’ye de tercüme edilmiş birçok kıymetli eser bıraktı..." paylaşımında bulundu.
İslam dünyasının ünlü alimlerinden Prof. Dr. Salah Abdulfettah Halidi, bugün hakkın rahmetine kavuştu. 73 yaşında olan Halidi, geride bazıları Türkçe’ye de tercüme edilmiş birçok kıymetli eser bıraktı... pic.twitter.com/DH6OF5txfE— Turan Kışlakçı (@turankislakci) January 29, 2022
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