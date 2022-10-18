Saraybosna'da Hz. Muhammed konuşuldu

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Hz. Muhammed'e duyulan sevgi ve saygının hayatın her alanında uygulanması gerektiğini belirterek, günümüzde Müslümanların yaşadığı sorunlarda Hz. Muhammed'in inşa ettiği ilişkileri örnek alınması tavsiyesinde bulundu.

Boşnak ve Türklerin sevgi ve muhabbet eksenli bir peygamber tasavvuru olduğunu aktaran Görmez, "Müslümanlar Balkanlarda 5 asır yönetici olarak bulundular ama hiçbir farklı dinin diline, mabedine müdahale etmemiş olmaları Hz. Muhammed'in öğretmiş olduğu hukuktur." dedi.

Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus da Bosna Hersek'te asırlardır Hz. Muhammed'in mirasının öğretildiğini söyledi.

"İyilik yap" sloganıyla düzenlenen ve 1 Kasım'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında, başta Saraybosna olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde ilahi konserleri, kitap tanıtımları, sergiler ve mevlit programları düzenlenecek.