Süleyman Karagülle Hoca Rahmet-i Rahman'a kavuştu

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli İslâm alimlerinden Süleyman Karagülle Hoca bu sabah Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Süleyman Karagülle kimdir?

Süleyman Karagülle 1928 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde dünyaya geldi. İslâm alimi, düşünür ve yazar olan Karagülle, babasından sarf, nahiv, belagat ve mantık gibi alet ilimleri ile tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve fıkıh usulü tahsili gördü.

1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 14 yıl kamu görevinde bulundu. 1967’de İzmir'de Akevler Kooperatifi’ni kurdu.

Necmettin Erbakan ile beraber Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. Milli Görüş Hareketi'nin öncülerindendir.

Kapitalizm'e ve Sosyalizm'e alternatif olarak geliştirilen Adil Düzen'in teorisyenidir. 1998 yılında İstanbul'da Akevler Kooperatifi'ni kurdu.

Tefsir, İktisat, Fıkıh ve İslam Siyaset Teorisi'ne dair seminerler verdi ve kitaplar yazdı. Akevler Dergisi, Vesika Dergisi, Gurbet Dergisi, Kriter Dergisi, Tekyol Dergisi, İslam Medeniyeti Dergisi, Bilgi ve Hikmet Dergisi'nde makaleleri; Milli Gazete ve Yeni Akit'te günlük yazıları yayınlandı. Arapça ve Fransızca bilmekte olan Süleyman Karagülle ilmî çalışmalarına İstanbul'daki Akevler'de devam ediyordu.