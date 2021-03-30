Teravih için 10 rekat kararı

Ramazan ayı yaklaşırken Suudi Arabistan’da Kabe ve Mescid-i Nebevi’de hazırlıklar dünyayı etkileyen salgın da dikkate alınarak tamamlandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, koronavirüs salgını kapsamında daha önce uygulanan tedbirlerin aynı şekilde devam edecek. Yetkililer, Ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağını ve itikaf yapılmayacağını söyledi.

Ayrıca, Kabe’deki Mataf alanı sadece tavaf için açık olacak, bu alanda namaz kılınmayacak. Namaz kılındığı vakitlerde yaşlı ve engellilerin de kendilerine ayrılan bölümlerde namazlarını kılacakları belirtildi.