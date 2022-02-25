Üç ayların ikinci kandili: Miraç

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu kutlu yolculuk sırasında beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, pazar günü idrak edilecek.

Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed bir gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.