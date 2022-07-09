Yaklaşık bir milyon Müslüman hacı oldu

Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı.

Çok sayıda Müslüman şeytan taşlamanın ardından, uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

2020 ve 2021'de yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan makamları, Kovid-19 şartlarının hafiflemesiyle, bu yıl 65 yaş altında 1 milyon hacı adayını kabul edeceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda Türkiye'ye 37 bin 770 kontenjan verilmişti.