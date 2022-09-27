Yusuf el-Karadavi'nin cenazesi toprağa verildi
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi, Meseymir Kabristanı'na defnedildi.
İslam 27.09.2022, 17:53
Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için Katar'ın başkenti Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Karadavi'nin cenazesi töreninin ardından Meseymir Kabristanı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA
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