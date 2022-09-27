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Yusuf el-Karadavi'nin cenazesi toprağa verildi

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi, Meseymir Kabristanı'na defnedildi.

İslam 27.09.2022, 17:53

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için Katar'ın başkenti Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

 Karadavi'nin cenazesi töreninin ardından Meseymir Kabristanı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
#yusuf el karadavi #CENAZE
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