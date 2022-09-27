Yusuf el-Karadavi'nin cenazesi toprağa verildi

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi için Katar'ın başkenti Doha'daki Imam Muhammad bin AbdulWahhab Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Karadavi'nin cenazesi töreninin ardından Meseymir Kabristanı'nda toprağa verildi.