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İsmini değiştiren ülkeler hangileridir?

GENEL 26.03.2021, 10:14
İsmini değiştiren ülkeler hangileridir?
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Algeria (Cezayir)

Kuzey Afrika’da bulunan Afrika’nın en büyük ülkeler inden olan bu ülke eskide Numidia olarak bilinirdi.