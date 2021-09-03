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İsrail'in dün akşam serbest bıraktığı Filistinli hamile kadın, cezaevinde yaşadıklarını anlattı

GENEL 03.09.2021, 17:55
İsrail'in dün akşam serbest bıraktığı Filistinli hamile kadın, cezaevinde yaşadıklarını anlattı
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Doğumuna günler kala özgürlüğüne kavuşan Filistinli Enhar ed-Diyk (25), hapiste geçirdiği 5 aylık zorlu süreçte şiddet ve kötü muameleye gördüğünü, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.