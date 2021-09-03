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İsrail'in dün akşam serbest bıraktığı Filistinli hamile kadın, cezaevinde yaşadıklarını anlattı
GENEL
03.09.2021, 17:55
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Doğumuna günler kala özgürlüğüne kavuşan Filistinli Enhar ed-Diyk (25), hapiste geçirdiği 5 aylık zorlu süreçte şiddet ve kötü muameleye gördüğünü, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
#Teoman Duralı
#hindistan israil
#Nikos Anastasiadis
#ned pirce
#baş ağrısı
#kahkaha
#UNICEF
#Husaybe sınır kapısı
#Neden Hannaya yer gösterme var da İsmaile yok
#Erdem Bayazıt
#siyasit
#bakkal defteri kalkıyor
#hunter
#taşeron işçiler kadro
#almanyada ayrımcılık
#Zonguldak grizu faciası
#taşeron işçiler yargıtay