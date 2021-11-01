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Aile
İsrail'in katlettiği çocuklar fidan oldu
GENEL
01.11.2021, 12:31
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden çocukların anısına ağaç dikme kampanyası düzenlendi.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#yüzüstü yatmak
#Zaman istifalar
#Emmerson Mnangagwa
#Christofer Burger
#USS truxtun
#BernardHenri Levy
#Makus kaderden kaçış yok
#Sinopharm
#saf
#osb
#hasanov
#Mullah Baradar
#Dünya İnsani zirvesi
#Dimitri Medvedev
#Çiçekçi cinayeti
#celp
#İpek ve Baharat Festivali
#tarihte bugün