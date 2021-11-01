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İsrail'in katlettiği çocuklar fidan oldu

GENEL 01.11.2021, 12:31
İsrail'in katlettiği çocuklar fidan oldu
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden çocukların anısına ağaç dikme kampanyası düzenlendi.