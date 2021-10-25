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İsrail Müslüman mezarlığında park yapıyor

GENEL 25.10.2021, 13:06
İsrail Müslüman mezarlığında park yapıyor
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İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Yusufiye Mezarlığı'nın bir kısmını parka dönüştürmek için çalışmalara başladı.