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İsrail Müslüman mezarlığında park yapıyor
GENEL
25.10.2021, 13:06
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İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Yusufiye Mezarlığı'nın bir kısmını parka dönüştürmek için çalışmalara başladı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Karaçuk Dağı
#Balyoz beraat
#mısır kayıp olayları
#Il Messaggero
#Ziraat Bank
#Artış
#HSBC gizli hesaplar
#Marise Payne
#Çin Güney Çin Denizi ABD
#PIA
#Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu
#ABD Nusra hava saldırısı
#UNIFIL
#Afganistan Türkiye tatbikat
#120 bin filistinli
#bulgaristan arşiv
#I.İnönü savaşının başlaması
#Memiş