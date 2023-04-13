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İsrail Osmanlı'yı böyle anlatıyor

GALERİ HABER 13.04.2023, 19:37
İsrail Osmanlı'yı böyle anlatıyor

Bir zamanlar Osmanlı Devleti içinde yer alan Musevi kültürü, günümüzde Osmanlı'yı öğrencilere nasıl anlatıyor? İşte ilkokul, ortaokul ve lise ders kitaplarında yer alan o konular...