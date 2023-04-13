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İsrail Osmanlı'yı böyle anlatıyor
GALERİ HABER
13.04.2023, 19:37
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Bir zamanlar Osmanlı Devleti içinde yer alan Musevi kültürü, günümüzde Osmanlı'yı öğrencilere nasıl anlatıyor? İşte ilkokul, ortaokul ve lise ders kitaplarında yer alan o konular...
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#Binyamin Netanyahu
#ABD Başkanı Barack Obama
#koronavirüs
#Latin Amerika
#Tepki
#türkiye ve dünyada bugün
#Bosna Hersek
#sel
#yangın
#referandum
#Katar
#suriye eylem
#UMH
#Fırat Kalkanı
#husiler
#Hong Kong
#Gaziantep
#cami
#makedonya
#Hamas
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