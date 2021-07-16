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İsrail zulmü devam ediyor: Taş üstünde taş bırakmadılar

GENEL 16.07.2021, 12:08
İsrail zulmü devam ediyor: Taş üstünde taş bırakmadılar
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria kırsalında yaşayan Filistinli bedevi aileleri, sıcak yaz günlerinde evsiz barksız, güneşin altında korumasız bıraktı.