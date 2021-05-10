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İsrail zulmü mübarek ramazan ayında zirveye ulaştı

GENEL 10.05.2021, 14:34
İsrail zulmü mübarek ramazan ayında zirveye ulaştı
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Uzun yıllardır süren İsrail'in Filistin halkına yönelik baskısı ramazan ayının başlamasıyla birlikte daha da yoğunlaştı.