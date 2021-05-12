İsrail'in 2004 yılında düzenlediği bir helikopter saldırısı sonrası şehit olan Hamas'ın Kurucusu Şeyh Ahmed Yasin, İsrail için şunları söylemişti:

"İsrail zulüm ve gasp üzerine kurulmuştur, kaderi yıkılmaktır. Güç ebedi değildir. Dünya üzerinde hiç kimse sürekli güçlü kalamaz. İsrail gelecek asrın ilk çeyreğinde son bulacak İnşallah. Tam olarak 2027 senesinde İsrail diye bir varlık olmayacak."