1000 yıllık yumurta bulundu

İsrailli arkeologlar, Yavneh kentinde yaptıkları kazı çalışması sırasında buldukları Abbasi döneminden kalma bin yıllık bir tavuk yumurtasını kazara kırdı.

Antik kentin sanayi bölgesinde çalışma yürüten İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan (IAA) arkeologlar bir foseptik çukurunda kırılmadan kalan yumurtayı kırmadan çıkarmayı başardı.

Kazı çalışmalarının başında bulunan Alla Nagorsky, Haaretz'e yaptığı açıklamada, "Bulduğumuza şaşırdık. Zaman zaman yumurta kabuğu parçaları buluyoruz, ama bütün bir yumurta olağanüstü bir şeydi." dedi.

Yumurta, asırlar boyu çatlamadan, çürümeden korunmuştu.

Yetkililere göre yumurta foseptik çukuruna düşmüş ya da yerleştirilmişti ve anaerobik şartlarda korunmasını sağlayan atıklarla kaplanmıştı.

Ancak yumurtanın incelenmek üzere laboratuvara getirilmesinin ardından burada kırıldığı bildirildi.

IAA'dan Dr. Lee Perry Gal, yumurtanın kırılsa bile içinde sarısından bir miktar kaldığını, bunun da DNA araştırması yapma adına hala bir şans olduğunu dile getiriyor.

Alla Nagorsky de "Belki içini incelemek için bir noktada zaten kırılması gerekecekti." sözleriyle çalışma arkadaşlarını teselli ediyor.

Yine IAA'dan bir araştırmacı, kırılan kabukları yeniden restore etti.

Nagorsky, yaklaşık 1000 yıl önceki kandilin sadece Abbasi döneminin sonlarında yapılmış olduğu bilgisini paylaşıyor ve böylece yumurtanın da o döneme ait olduğunu ifade ediyor.

İsrailli arkeologlar, Yavneh'de Bizans döneminden kalma antik sanayi bölgesini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor.