900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu

İsrail'de bir dalgıç Akdeniz'in dibinde 900 yıllık Haçlı kılıcı buldu.

30 santimetrelik kabzası bulunan 1 metre uzunluğundaki kılıç Hayfa yakınlarındaki Carmel sahilinde deniz dibinden çıkarıldı.

İsrail Tarihi Eserler İdaresi'nden yapılan açıklamada bir haçlı şövalyesine ait olduğunu düşünülen nadir kılıcın son derece iyi bir durumda olduğu vurgulandı.

Sahip olduğu doğal koylarla tarih boyunca fırtınalı havalarda denizcilerin sığınağı olan Carmel sahilinin ticaret gemilerinin uğrak noktası olduğu belirtilen açıklamada bu canlılık sayesinde bölgenin tarihi eserler bakımından da oldukça zengin olduğu ifade edildi.

Kılıcın bulunduğu bölgede bulunan gemi çıpalarının 4 bin yıl önce geç bronz çağında dahi kullanıldığına dair işaretler olduğu da belirtildi.

Tarihi Eserler İdaresi tarafından haziran ayından beri izlendiği vurgulanan açıklamada deniz tabanındaki kumların sürekli hareket halinde olması nedeniyle kalıntıların her zaman farkedilemediği belirtildi.

Kılıcı bulan dalgıcın tekrar kaybolma ya da çalınma riski nedeniyle yerinden alınarak Tarihi Eserler İdaresine teslim ettiği açıklanırken dalgıca da iyi vatandaş nişanı verildiği belirtildi.

Kaynak: Euronews