AA Ortadoğu Editörü İsrail mermilerinin hedefi oldu
Anadolu Ajansı Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz israil güçlerinin Mescid-i Aksa baskını sırasında kullandığı plastik mermilerin hedefi oldu.
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde AA Ortadoğu Editörü Boyraz ayağından, foto muhabiri Alkharouf sırtından, kameraman Rumeyle ise sağ bacağından yaralandı.
Hafif yaralanan Boyraz’a olay yerinde müdahale edildi.
AA’nın Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı https://t.co/FkjVTit7Fj pic.twitter.com/n3rXHwUq7O— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 7, 2021
İsrail polisinin müdahalesinde AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf da sırtına isabet eden plastik mermiyle yaralandı.
Olayları görüntüleyen AA kameramanı Feiz Ebu Rumeyle ise İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle sağ bacağından yaralandı.
AA personelinin tedavileri hastanede sürüyor.
Mescid-i Aksa ve çevresinde olaylar hala devam ediyor.