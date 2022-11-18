ABD ve İsrail, İran tehdidiyle mücadele için askeri iş birliğine hız verdi

Kochavi, 16 Kasım’da ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Korgeneral Michael Erik Kurilla ile gerçekleştirdiği görüşmede şunları söyledi:



“İstihbarat toplamak, tehditleri savuşturmak ve bir veya birden fazla alanda çeşitli senaryolarla başa çıkmak için tüm cephelerde birlikte çalışıyoruz. Başta İran olmak üzere Ortadoğu’da ortaya çıkan tehditlere karşı hızla tatbikat yapıyor ve ortak yetenekler geliştiriyoruz.”



Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre Kurilla, göreve geldiği geçen nisan ayından bu yana İsrail’e dördüncü kez, geçen salı günü ziyarette bulundu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Ziyaretine, Lübnan sınırındaki Ra’s en-Nakura bölgesini gezerek başladı. Kuzey Bölgesi Komutanı Uri Gordin, Suriye sınırına uzanan bölgeleri ziyaret etmek amacıyla Mavi Hat’ta yönelmeden önce kendisine Lübnan cephesinin zorluklar, bir terör örgütü olarak Hizbullah’ın eylemleri, Lübnan vatandaşlarının sömürülmesi ve İsrail-Lübnan deniz sınırında güvenliği sağlamanın doğasında var olan stratejik önem konusunda bilgi verdi. Mavi Hat’ta iki taraf, İran’ın silahlarının Suriye topraklarına konuşlandırılmasını önlemek ve operasyonları yürütmek üzere yerel halkı orduya almak için sarf edilen çabaları gözden geçirdi.”



Ziyaret sırasında Gordin, Kurilla’ya şunları aktardı:



“İsrail’in Suriye’deki operasyonları, İran yanlısı milislerin mevzilenmesini önlemek ve Suriye’de yerel halkı düşmanca operasyonlar yürütmek üzere görevlendirmek amacıyla devam edecek.”



İsrail ordusu, Kurilla’nın İran’ın ‘Suriye’de büyük bir askeri varlık kurma ve silahlarını Lübnan Hizbullah’ına devretme’ emellerine karşı İsrail’in çabalarıyla ilgili olarak Kochavi ve diğer üst düzey subaylarla bir toplantı düzenlediğini belirtti.



Daha sonra ABD’li General, İsrail Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tomer Bar eşliğinde F-35 uçaklarını işleten başta 116. Filo başta olmak üzere Nevatim İsrail Hava Kuvvetleri Üssü’nü ziyaret etti. General Kurilla’ya ‘farklı alanlarda yürütülen operasyonlar ve yapılması planlanan ortak faaliyetler’ hakkında bilgi verildi. Bar ayrıca hava saldırıları ve farklı bölgelerde planlanan ortak İsrail- ABD hava operasyonları hakkında da açıklama yaptı.



Kurilla, daha sonra, İsrail ordusunun 17 Ocak’ta göreve başlaması planlanan yeni Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bir araya geldi.

Şarku’l Avsat