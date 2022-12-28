Amerikalı Yahudi örgütler, kurulacak İsrail hükümetine "aşırılık" uyarısı yaptı

İsrail'de İbranice yayın yapan Walla internet sitesinin raporuna göre, İsrail'in Washington Büyükelçiliği, yaklaşık iki hafta önce, ABD'deki Yahudi kuruluşlarından üst düzey yetkililerin katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıda Yahudi kuruluşların yetkililerinin, Binyamin Netanyahu'nun kuracağı hükümetin atacağı herhangi bir ırkçı veya aşırılık yanlısı adımın "İsrail'in ABD Yahudileri arasında sahip olduğu desteğe önemli ölçüde zarar vereceği" konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Rapora göre, Yahudi örgütlerinin temsilcilerinin, Amerikan Yahudi cemaatinin İsrail'deki siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini almak üzere İsrail Dışişleri Bakanlığı Diaspora Birimi Başkanı Shuli Davidovich'ü görüşmeye davet ettiği aktarıldı.

Toplantıda, ABD'deki büyük Yahudi örgütlerinin, yeni hükümetin dünya Yahudiliğine ve demokratik değerlere yönelik politikası gölgesinde İsrail ile olası bir sürtüşme konusunda ciddi endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Toplantıda öne sürülen endişelerden bazılarının, İsrail'deki dini çoğulculuk konusu ile Filistinlilerin kendi topraklarına geri dönüş yasasının katı bir şekilde değiştirilerek ABD'deki Yahudi cemaati üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği ihtimaliyle ilgili olduğu kaydedildi.

Yahudi örgütlerinin bazı temsilcilerinin, LGBT topluluğuna zarar verecek ırkçı politika ve eylemlerin ABD'deki Yahudilerin İsrail'e yaptığı bağışlara zarar verebileceği ve ABD'li Yahudi gençlerin İsrail'den uzaklaşmasına ve destek vermemelerine neden olabileceği uyarısında bulunduğu vurgulandı.

Bazı katılımcıların da Amerikan Yahudilerinin kurulacak İsrail hükümetinin politikasını protesto etmek için İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde gösteriler düzenleyecekleri konusunda tavır sergilediği iletildi.

İsrail tarafından raporda dile getirilen konular hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'de Filistinlilere karşı ırkçı, ayrımcı görüşleri ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine desteğiyle tanınan aşırı sağcı isimlerin yeni hükümette yetkileri genişletilerek kritik görevlere getirilmesi yoğun biçimde eleştiriliyor.

Koalisyon görüşmelerinde Netanyahu ile Maliye Bakanlığı için anlaşan Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich'in İsrail ordusuna bağlı Sivil İşleri İdaresi ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminde (COGAT) söz sahibi olma talebi de endişeyle karşılandı.

İsrail ordusuna bağlı bu iki birim, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Filistinlilerin inşa, çalışma ve seyahat izinlerinden sorumlu.

İsrail seçimlerinde tahrik edici eylemleri ve ırkçı söylemleri nedeniyle yakından izlenen Yahudi Gücü Partisi Lideri Itamar Ben-Gvir de güvenlik güçlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı için anlaştı. Yeni yasal düzenlemelerle Ben-Gvir'in polis üzerindeki yetkileri de genişletiliyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun kabinesi için 2 Ocak'ta Meclis'te güvenoyu oturumu yapılması bekleniyor.