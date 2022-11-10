Amerika'nın İsrail Büyükelçisinden ilginç açıklama: Her türlü ilhak girişimiyle mücadele edeceğiz

Nides, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) yaptığı açıklamada, "Her türlü ilhak girişimiyle mücadele edeceğiz. İlhakı desteklemiyoruz. Sadece biz değil, çoğu ülke böyle." dedi.

ABD yönetiminin, kurulacak hükümette İç Güvenlik Bakanlığı talep eden aşırı sağ Yahudi Gücü Partisi'nin lideri Itamar Ben Gvir ile görüşmeyeceği yönündeki haberlere ilişkin ise Nides, şunları kaydetti:

"Çok sert açıklamalar yapmayacağım. Bakanlıklara kimler gelecek, nasıl pozisyonlar edinecekler bekleyelim, görelim. Şu aşamada ne söylediklerini ve nasıl hareket ettiklerini görmek istiyoruz. Hükümet henüz kurulmadı. Kurulduktan sonra yapılabilecek görüşmeleri belirleyeceğiz."

Yeni hükümet ve Binyamin Netanyahu ile güçlü ve yakın bir ilişkiye sahip olmak istediğini aktaran Nides, "ABD inandığı şeyleri savunacak. Biz İsrail'in çok ama çok güçlü bir müttefikiyiz ancak neye inandığımızı ve farklılıklarımızın neler olduğunu formüle edeceğimiz zamanlar var." diye konuştu.

KAN, önceki haberlerinde Dini Siyonizm Partisi'nin Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'dan Batı Şeria topraklarının ilhakını talep ettiğini aktarmıştı.

İsrail’de 1 Kasım’da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisine 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazandı.

Sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinin oluşturduğu liste 14 milletvekili çıkararak seçim yarışını üçüncü bitirdi.

Muhalif kesimlere ve Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı söylemleri nedeniyle eleştirilen bu partilerin yeni hükümette söz sahibi olması bekleniyor.

Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinde "aşırıcı-ırkçı" politikalarıyla tanınan Yahudi Gücü lideri Itamar Ben-Gvir'in yer alma ihtimali ise yeni hükümetin Filistin politikası açısından endişeye neden oluyor.

Mescid-i Aksa baskınları gibi provokatif eylemleri ile tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle biliniyor.