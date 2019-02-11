Rıdvan: Ara buluculara göre İsrail ateşkese uyacak

İsrail ile Hamas arasında Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla gerçekleştirilen dolaylı ateşkes, Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki barışçıl faaliyetler, Refah Sınır Kapısı, Filistin seçimleri ve yeni hükümet konularında değerlendirmelerde bulundu.

Hamaslı lider, AA muhabirine verdiği röportajda, Ateşkes anlaşmasının Katar yardımlarının Gazze'ye ulaşması, Gazze'deki ithalat ve ihracatın artırılması, bölgeye yeni bir elektrik hattı ile elektrik santralinin çalışması için gerekli gaz hattının kurulması, tüm sınır kapılarının açılması, balık avlanma alanının genişletilmesi, şahısların ve ürünlerin geçişi için su koridoru açılmasını kapsadığını söyleyen Rıdvan, "Ateşkese ara buluculuk yapan taraflar (Mısır, Katar, BM) İsrail'in ateşkes maddelerini uygulamaya geçireceğini söylüyor." dedi.

Hamas'ın ateşkese bağlı olduğunu belirten Rıdvan, bununla birlikte İsrail'in anlaşmanın maddelerini hayata geçirmeyi ağırdan aldığını dile getirdi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" faaliyetleri

Filistinlilerin 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlediği barışçıl eylemlere işaret eden Rıdvan, "Filistinliler, ateşkes maddelerinin uygulanması adına işgal güçlerine baskı uygulamak için barışçıl eylemlerde her türlü popüler aracı kullanma hakkına sahip." diye konuştu.

Hamas yöneticisi, Mısır ve diğer ara bulucular ile uluslararası toplumu, "ateşkesin maddelerine uyması ve Gazze'deki ablukayı kaldırması" için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü geçişlere açılması

İsmail Rıdvan, Filistin yönetiminin görevlilerini çekme kararının ardından Hamas'a bağlı İçişleri Bakanlığının 7 Ocak'ta idaresini teslim aldığı Refah Sınır Kapısı'nın durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Kahire yönetimi, Refah'ın açılması için sınır kapısında Filistin yönetimine ait idari personelin bulunmasına ilişkin şart koşmuyor." diyen Rıdvan, şunları söyledi:

"Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü geçişlere açık kalacağına dair söz verdi. Sınır kapısı geçen hafta açıldı, bunun devam etmesini umuyoruz."

Filistin'deki seçimler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın aralık ayının sonlarında açıkladığı Filistin Anayasa Mahkemesinin, meclisi feshetme ve bunu takiben altı ay içinde parlamento seçimlerinin düzenlenmesi kararına ilişkin ise Rıdvan, "Filistin makamları, Batı Şeria'daki yasama seçimleriyle Gazze Şeridi'ni Kudüs'den izole ederek ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planıyla uyumlu hareket etmek istiyor." diye konuştu.

Filistin'de yapılacak herhangi bir seçimin uzlaşı anlaşmalarına ve uzlaşı temeline dayanması gerektiğini vurgulayan Rıdvan, buna göre, seçimlerden önce İsrail'le güvenlik koordinasyonunun durdurulması, Batı Şeri'daki Hamas ve İslami Cihad'a mensup aktivistlerin takibine son verilmesi gibi seçime uygun bir atmosfer oluşturulması gerektiğini hatırlattı.

Rıdvan ayrıca, seçimlerin Batı Şeria ile sınırlı kalmaması, Gazze ve Kudüs'ü de kapsaması gerektiğini belirtti.

Yeni hükümetin tartışmalı kadrosu

İsmail Rıdvan, Fetih Hareketi'nin, yeni hükümetin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplardan oluşacağına ilişkin görüşünü, "anayasaya ve kanunlara aykırı, uzlaşı anlaşmalarına yönelik bir darbe ve bölünmüşlüğü derinleştiren bir bakış açısı" şeklinde değerlendirdi.

Böyle bir hükümetin "Yüzyılın Anlaşması" planını uygulayarak Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırmak için bir ön adım olacağını kaydeden Rıdvan, şöyle devam etti:

"Halihazırda yapılması gereken ortak siyaset temeline göre tüm grupların yer aldığı bir ulusal birlik hükümeti kurulması, 2011'de Kahire'de imzalanan anlaşmaya uygun olarak başkanlık, yasama ve ulusal meclis seçimlerine taşıyacak, Filistinli tüm grupların yer aldığı ulusal bir konsey oluşturulmasıdır."

Moskova'daki Filistin konulu diyalog görüşmeleri

Hamaslı yönetici ayrıca Filistinli gruplar arasında Moskova'da düzenlenmesi beklenen uzlaşı konulu diyalog görüşmelerine dikkati çekerek, "Toplantının gündeminde, Filistin meselesinin karşı karşıya kaldığı sorunlar yer alıyor. Bunların başında Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlük ve iç uzlaşının sağlanması maddeleri geliyor." ifadesini kullandı.

Rıdvan, bu diyalog görüşmelerinin uzlaşı dosyasında Kahire'nin üstlendiği gözetmenliğin yerine geçmeyeceğini ancak Mısır'ın çabalarını tamamlayıcı bir rol oynayacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2019, 23:57