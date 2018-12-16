Avustralya'nın Kudüs kararı İsrail'i de memnun etmedi

Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin ardından İslam dünyasından tepkiler yükselirken İsrail tarafı da kararın açıklanışını "yanlış" buldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegb, Kudüs şehrinin tamamının İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini ilan etmişti.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını, diğer taraftan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2018, 17:18