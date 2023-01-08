Ben-Gvir germeye devam ediyor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Ben-Gvir, Meclis Başkanı Amir Ohana'ya, Arap vekillerin güvenlik gerekçesiyle mahkum edilmiş kişileri ziyaretine izin veren uygulamanın iptali yönündeki kararını bildirdi.

Ben-Gvir, Ohana'ya "her siyasi partiden yalnızca bir üyenin güvenlik mahkumlarını ziyaret etmesine izin veren ve ziyaretlerin uygun şekilde denetlenmesini öngören eski uygulamaya geri dönmeyi planladığını" söyledi.

İsrailli Bakan, "Meclis üyelerinin güvenlik mahkûmlarıyla görüşmelerinin terör propagandasının kışkırtılmasına ve desteklenmesine yol açabileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, 6 Ocak Cuma günü de İsrail'in güneyindeki Nefha Hapishanesi'ni ziyaret ederek, "Filistinli mahkumların koşullarının iyileştirilmemesi için önlemler alma" tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'deki "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, eski İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, 2016 yılında Filistinli mahkumların ziyaretini her siyasi partiden bir Meclis üyesiyle sınırlandırma kararı vermişti. Ancak önceki hükümet dönemindeki İç Güvenlik Bakanı Omar Bar-Lev, bu prosedürü değiştirme ve Meclisin tüm üyelerine ziyaret izni verme kararı almıştı.