'Birleşik Arap Listesi' İsrail meclisinde

İsrail’deki seçimlerde baraj altında kalması beklenen İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi’nin güney kanadının siyasi uzantısı "Birleşik Arap Listesi (RAM)", büyük bir sürprizle Meclise 5 milletvekili göndermeyi başardı.

İsrail’de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Ortak Arap Listesi Blokundan ayrılarak tek başına seçimlere giren Mansur Abbas liderliğindeki RAM, yüzde 3,25'lik seçim barajını geçti.

Daha önce Ortak Arap Listesi Bloku bünyesinde seçimlere giren RAM, blok içinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle seçimlere tek başına girme kararı almıştı.

Oyların yaklaşık yüzde 90’ının sayıldığı ülkede, 3 partiden oluşan Eymen Avde liderliğindeki Ortak Arap Listesi Bloku 6, RAM ise 5 milletvekili çıkarmış oldu.

Böylece İsrail Meclisinde en az 11 milletvekiliyle temsil edilecek İsrail vatandaşı Filistinlilerin partileri, İsrail siyasetindeki önemli rolünü korumuş oldu.

RAM’ın lideri Mansur Abbas dün açıklanan ilk sonuçlara ilişkin konuşmaktan kaçınmış ve oy sayımının sonuçlanmasını beklemişti.

AA