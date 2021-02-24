BM'den İsrail'e 'Filistinlilerin evlerini yıkmayı derhal durdurun' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilerin ev ve mülklerine yönelik yürüttüğü yıkım politikasını derhal durdurma çağrısında bulundu.

BM'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Koordinatörü Lynn Hastings, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerince yıkıma maruz kalan işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde yer alan Hımsa el-Bakia köyünü ziyaret ettiğini belirtti.

Hastings, Filistinli bedevilerin yaşadığı köydeki evlerin şubatın başından bu yana en az 5 defa İsrail yerel yönetmelik prosedürü uyarınca yıkıldığına veya el konulduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası toplumun uluslararası hukuk uyarınca İsrail'e bu uygulamayı durdurması yönündeki defalarca çağrılarına rağmen, tüm çadırlara, malzemelere, su depolarına ve hayvan yemlerine el konuldu." ifadelerini kullandı.

BM yetkilisi, "Filistinli bedevilere bulundukları yerlerden taşınmaları için yapılan bu baskıların, gerçek bir zorunlu göçe tabi tutma riski taşıdığı" uyarısında bulundu.

İsrail'e yıkımları durdurma çağrısı yapan Hastings, Tel Aviv makamlarının "insani yardıma en muhtaç ve en savunmasız durumdaki bu insanlara barınak, gıda ve su sağlaması ve bu insanların evlerinde kalmasına izin vermesi" gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Hımsa el-Bakia'daki yıkımları

İsrail askerleri, 1 Şubat'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hımsa el-Bakia bölgesinde hayvan barınaklarının da olduğu, Filistinli bedevilere ait yaklaşık 40 yapıyı yıkmıştı.

İsrail'in yıkım faaliyeti sonucu bölge sakinlerinden 136 kişi evsiz kalmış, 6 bin koyun da zarar görmüştü.

"Askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine bulundukları yerleri terk etmeleri yönünde baskı yapan İsrail güçleri, Kasım 2020'de de Hımsa el-Bakia bölgesindeki 75 yapıyı yıkmış, 35'i çocuk 85 bölge sakinini evsiz bırakmıştı.

AA