Delta varyantı İsrail'de etkili oluyor
Kısa süre önce vaka sayılarını düşürüp aşılamada da önemli merhaleler kat eden İsrail'de özellikle okullarda Delta varyantının etkili olduğu gözleniyor.
İsrail'de ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmaya devam ettiği bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, ülkedeki okullarda geçen hafta Kovid-19 vakaları üç kat arttı.
Haberde, okullarda geçen hafta 164 öğrenci ve 16 görevlide Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin okullarda görülen Kovid-19 vakalarının yüzde 70'inin Delta varyantı kaynaklı olduğuna inandığı kaydedildi.
İsrail'de 6 Haziran'dan itibaren 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanmıştı.
Aktif vaka sayısında artış görüldü
Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.
Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 387'ye yükseldi.