Elmas zenginine verilen ceza temyizde

Elmas sektöründe faaliyet gösteren İsrailli iş insanı Beny Steinmetz, Batı Afrika ülkesi Gine'de "yabancı kamu görevlilerine rüşvet vermek" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından aldığı mahkumiyet kararını temyiz etmek üzere Cenevre'ye gitti.

İsrail'in en zengin iş insanı olarak kabul edilen milyarder Steinmetz, Ocak 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde alt mahkemenin kararıyla beş yıl hapis cezası ve 50 milyon İsviçre frangı (51,5 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Aynı dava kapsamında yargılanan diğer iki sanık ise daha az ceza almıştı.

Söz konusu dava, hayatını kaybeden Gine Cumhurbaşkanı Lansana Conte'nin eski eşine yapıldığı iddia edilen milyonlarca dolarlık ödemeler üzerine odaklanıyor.

Analistlere göre, madencilik sektöründe (gizli) anlaşmalar yapmak ve kıyasıya rekabetin yaşandığı karanlık ve karmaşık dünyayı ortaya çıkarıyor.

Temyiz sürecinin devam etmesi bekleniyor.

Cenevre merkezli ünlü avukat Marc Bonnant ise artık 66 yaşındaki Steinmetz'i temsil etmiyor.

Ancak daha önceki duruşmalarda Steinmetz'in, Conte yönetimindeki Gine yönetiminin hiçbir yetkilisine "tek bir dolar" dahi ödemediği savunmasında bulunmuştu.

Steinmetz de suçlamaları reddediyor.

Cenevre Savcılığı, eski Cenevre sakini Steinmetz ve diğer iki sanığın yabancı yetkililere rüşvet verdikleri ve ödemeleri de yetkililerden ve bankalardan gizlemek için belgelerde tahrifat yaptıklarını iddia ediyor.

Fonların bir kısmının İsviçre üzerinden geçtiği iddia edilirken, dava Avrupa, Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de soruşturuldu.

2000'li yılların ortalarına kadar uzanan dava kapsamında Steinmetz'in sahibi olduğu BSGR Grubu'nun, Gine'nin güneydoğusundaki Simandou bölgesindeki demir cevheri yataklarının madencilik hakları için bir rakibini devre dışı bırakması yer alıyor.

Savcılık, Steinmetz'i, 2005 yılından başlayarak, 1984'ten 2008'deki ölümüne kadar Batı Afrika ülkesini yöneten Conte ve dördüncü eşi Mamadie Toure ile yaklaşık 10 milyon dolar ödemeyi içeren bir yolsuzluk anlaşması yapmakla suçluyor.

İsviçreli savcılar, davayla ilgili olarak ABD'deki savcılarla birlikte çalışmıştı.

Savcılık mahkemeye sunduğu dosyada, BSGR'nin 2006 - 2010 yılları arasında Simandou'da arama ve işletme ruhsatları kazandığını, rakibi Anglo Avustralyalı dev madencilik grubu Rio Tinto'nun ise bölgede sahip olduğu iki sahadaki madencilik haklarının da elinden alındığını belirtmişti.

Öte yandan 2017'de İsrail polisi, iş insanı Beny Steinmetz ve Avusturya Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) Başkanı Christian Kern'iw siyasi danışmanlık yapan Tal Silberstein dahil 5 kişiyi kara para aklama iddialarıyla gözaltına almıştı.

Bu kişilerin, Romanya gibi ülkeleri kara para aklama merkezi olarak kullandığı, gayrimenkul ve emlak alanında evrakta sahtecilik yaparak kara para akladıkları iddiaları yer almıştı.

Kaynak: Euronews