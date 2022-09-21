"Erdoğan İsrail'i ziyaret edecek"

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkevi'ndeki temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede yer alan heyetin temsilcileri, İsrail basınına açıklamalarda bulundu.

Yahudi Telgraf Ajansı'nın heyet üyelerinden birine dayandırdığı habere göre Erdoğan, görüşmede Yahudi temsilcilere "anti-semitizmin insanlığa karşı bir suç olduğunu" ifade etti.

Habere göre Erdoğan, bir süre sonra İsrail'e ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Üst düzey bir Türk yetkilinin Middle East Eye'a yaptığı açıklamaya göre, Erdoğan'ın İsrail'deki 1 Kasım hükümet seçimlerinin ardından bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

Türkiye ile İsrail kısa bir süre önce ilişkileri tamamen normalleştirme kararı almıştı.

Bu karar kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bir süre önce Türkiye'yi ziyaret etmişti.

İsrail dün Türkiye'ye resmi olarak büyükelçi atamasını yapmış ve normalleşme sürecini bir üst basamağa taşımıştı.

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