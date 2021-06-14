FETÖ'nün güncel yapısı Threema’den çıktı

Deşifre olmadan iletişim kurmaya çalışan FETÖ’cülerin, “Threema” isimli mesajlaşma programı üzerinden yazıştığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışına kaçmaya çalışırken 10 Mart’ta Bolu’da yakalanan ve FETÖ’nün güncel kamu yapılanması sorumlusu olduğu tespit edilen KOSGEB eski Başmüfettişi Yasin Temur’un da aralarında olduğu 9 sanık hakkında dava açtı. Temur’un telefonunda yapılan incelemede, “Threema” isimli uçtan uca şifreli mesajlaşma programı tespit edildi. FETÖ’nün bu program üzerinden örgütsel yazışmalar yaptığı, mesajlarda, örgütün güncel mali yapısı, faaliyetler ve gaybubet evlerinin sayısı ile evlerde kalan örgüt üyeleri hakkında genel bilgilerin yer aldığı belirlendi.

3 AYDA BİR YENİ HAT VE TELEFON

Temur’un program üzerinden görüştüğü kişilerin gerçek isimlerini kullanmadığı, “Jafer Has”, “Mhls İyi”, “Kosst” ve “Ahmet Bill” gibi kullanıcı isimleriyle kimliklerini gizledikleri görüldü. Mesaj içeriklerinden, yurt dışına kaçacak FETÖ’cülere, yasal olmayan yöntemlerle başkalarına ait kapanmamış GSM hattı ya da Suriyeli göçmenler üzerine alınan GSM hatlarının temin edildiği anlaşıldı. Sanık Yasin Temur’un “Mhls İyi” adlı kullanıcıya “Abi, hat ayarlayabilir miyiz imkan var mı?” diye sorduğu, onun da “Hatlar Suriyeli mi olacak?” karşılığını verdiği görüldü. İddianamede, “Yaklaşık 3 ayda bir yeni GSM hattı temin edilmekte ve eski hatla birlikte telefon cihazı da değiştirilmektedir” bilgisine yer verildi.

Yeni Şafak