Filistinli birine aşık olan yabancılar İsrail Savunma Bakanlığına bildirecek

Uzun bir liste halinde açıklanan yeni kurallara göre Şeria'yı ziyaret etmek isteyen yabancılar, burada yaşayan bir Filistinli'ye aşık olduklarını İsrail Savunma Bakanlığı'na bildirmek durumunda.

İsrailli yetkililere yapılacak bildirimin yabancının Filistin kimlik kartı taşıyan kişiyle ilişkisinin başlamasından 30 gün yapılması gerektiriyor.

Evlenerek Şeria'da yaşamaları halinde ise, 27 aylık bir sürenin ardından bölgeden ayrılarak en az yarım yıl "soğuma" süresi geçirmeleri yani ayrı kalmaları isteniyor. Ancak listede kardeşler, torunlar ve büyükanne ve büyükbabaların ziyaretleriyle ilgili belirsizlik olduğu dile getiriliyor.

İsrail'in uzun süredir Şeria'daki yabancı eşlere oturum izni vermemesi binlerce kişinin belirsiz yasal statüde yaşamasına neden oluyordu.

Right to Enter (Girme Hakkı) isimli sivil toplum örgütü İsrail'in "ayrımcı, acımasız ve keyfi" olarak tanımladığı uygulamasının eşleri ailelerinden zorla ayırdığına ve "çok büyük insani zorluklara" sebebiyet verdiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Euronews