Gantz: Ukrayna’ya silah vermeyeceğiz ancak erken uyarı sistemi sağlayabiliriz

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gantz Avrupa Birliği (AB) büyükelçilerine hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi;



“İsrail Ukrayna’yı destekliyor. İsrail, insani yardım teslimatları ve hayat kurtaran savunma teçhizatı tedariki yoluyla Ukrayna’yı desteklemeye devam ediyor. İsrail’in bir dizi operasyonel nedenden dolayı Ukrayna’ya silah sistemleri tedarik etmeyeceğini vurgulamak isterim. Geçmişte olduğu gibi, Ukrayna’yı sınırlarımız dahilinde desteklemeye devam edeceğiz. Ukraynalılara hava uyarı sistemleri alanındaki ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi alışverişi talebi gönderdik. Bu bilgiyi alır almaz siviller için hayat kurtaran bir erken uyarı sistemi geliştirmelerine yardımcı olabileceğiz.”



İran’ın Ukrayna’daki savaşa katılımını izlediklerini söyleyen Gantz, “İran’ın silahlı insansız hava araçları (SİHA) verdiğini ve yakın gelecekte ek gelişmiş sistemler de sağlayabileceğini görüyoruz” dedi.



İsrail’in uyarı sistemi, roket, füze ve SİHA’ları tespit etmek, boyutları ve temsil ettikleri tehdidi sınıflandırmak ve tehlikede olan bölgeleri bir harita üzerinde tam olarak belirlemek için radar ve elektro-optik cihazların bir karışımını kullanıyor.



Vatandaşlar sirenler, telefonlarındaki uyarılar, TV ve radyodaki mesajlarla uyarı alıyor.



Sistem, Gazze Şeridi ve Lübnan’daki silahlı gruplarla şiddetin patlak verdiği, İsrail şehirlerine binlerce roket fırlatıldığı dönemde yüzlerce hayat kurtardı.

Şarku’l Avsat